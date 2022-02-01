دخيل: الكرد مع تشكيل حكومة أغلبية توافقية

2022/02/01 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

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قالت المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان دخيل، إن المبادرة التي اعلنها رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ليست جديدة وانه يعمل عليها منذ فترة.

وأكدت دخيل ان البارزاني على تواصل مستمر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وان زيارة رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني للنجف برفقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولقاءهما مع الصدر كانت في إطار مبادرة مسعود البارزاني مضيفة ان الكرد مع تشكيل أغلبية جيدة ومريحة تنتج عنها حكومة قوية وشراكة متينة تشارك فيها جميع الأطراف ومنها الإطار التنسيقي وهو ما يعني تشكيل حكومة أغلبية توافقية.

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