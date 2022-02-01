2022/02/01 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارافاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل دعم لوجستي قرب محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "عبوة ناسفة انفجرت اليوم مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره ضمن حدود محافظة الناصرية".واضاف ان "الانفجار لم يسفر عن اي اصابات"، لافتاً الى انه "الانفجار الثاني خلال ساعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف رتل دعم لوجستي قرب ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف رتل دعم لوجستي قرب ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).