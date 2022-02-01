جامعة بولونا الايطالية تشرع بمشروع( بانو)في جامعة الموصل

2022/02/01 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ أعلن الٱثاري الايطالي البروفيسور نيكولا ماركيتي خلال زيارته لجامعة الموصل عن البدء بمشروع (بانو) داخل جامعة الموصل ".وقال ماركيتي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان"جامعة بولونا الايطالية ومن خلال تعاونها العلمي مع جامعة الموصل لدعم التدريب الميداني لطلبة الدراسات العليا والأولية في كلية الآثار، ومناقشة سبل تنفيذ اهم المشاريع العلمية باشرت بتنفيذ مشروع (بانو) بين الإتحاد الأوربي وجامعة الموصل والذي يتضمن تزويد الجامعة بالأجهزة والمعدات والتقنيات الخاصة بالكشف عن الآثار ورفع مستوى أداء التدريسيين من خلال زجهم في برامج تدريبية عالمية"مبينا ان" المشروع نفذ بالاتفاق والتعاون مع جامعتي كوج التركية وبولونا الإيطالية وإقامة ورش عمل مكثفة داخل جامعة الموصل"./انتهى

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