توزيع دفعة جديدة من التعويضات للمتضررين في ناحيتي زمار وربيعة غرب الموصل

2022/02/01 | 15:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/أعلنت اللجنة المختصة بتعويض متضرري محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن بدء توزيع مبالغ التعويض للمتضررين في ناحيتي ربيعة وزمار بعد استكمال معاملاتهم وتدقيقها من قبل اللجنة المركزية للتعويضات في العاصمة بغداد.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري المشرف على توزيع التعويضات في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن "لجنة التعويضات بدأت بصرف مبالغ لنحو 700 متضرر كانوا قد قدموا طلبات للتعويضات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة عصابات داعش على ناحيتي زمار وربيعة".وأضاف الجبوري أن "اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن وصول دفعات جديدة من بغداد وسيتم توزيع ضمن دفعات لمتضرري قضاءي سنجار والبعاج غرب الموصل "./انتهى

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