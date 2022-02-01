الصحة العالمية تحذر من كارثة بيئية بسبب كورونا

2022/02/01 | 15:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الكميات الهائلة من النفايات الناتجة عن معالجة جائحة كوفيد-19 تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة.وقالت المنظمة في تقرير اليوم الثلاثاء، إن عشرات الآلاف من الأطنان من النفايات الطبية الإضافية تسببت في ضغط كبير على أنظمة إدارة نفايات الرعاية الصحية.وأضافت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة […]

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