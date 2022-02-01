بينها مغلقة منذ 8 سنوات.. افتتاح عدد من الطرق في بغداد

2022/02/01 | 15:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من الطرق المغلقة في جانب الرصافة ببغداد.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد باشر برفع الكتل الكونكريتية (السياج) المحيط بوزارة المالية، والذي شيد منذ مدة طويلة لدواعي أمنية، وبهذا الإجراء تم فتح طريق خاص بالمنطقة السكنية المجاورة للوزارة لتخفيف المعاناة عن كاهل ابناء تلك المنطقة".

واضافت ان "الجهد الهندسي فتح احد الازقة في منطقة بغداد الجديدة الفرع المجاور لمطعم "فالح ابو العمبة" ويذكر ان الطريق مغلق منذ اكثر من ثماني سنوات".

وأكدت القيادة انها "مستمرة بهذا الإجراء ووفق ضرورات أمنية تخص مختلف مناطق وأحياء العاصمة بغداد".

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