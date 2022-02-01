حملة تستهدف المتسولين ومروجي المخدرات في محافظتين

2022/02/01 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، الثلاثاء، تنفيذ حملة واسعة

على المتسولين ومروجي لمخدرات في

محافظة بغداد وواسط.

وذكرت الوكالة في بيان، أن "مفارزنا

الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة

متهمين وبحوز

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