2022/02/01 | 15:12 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لم تكن رحلة غوص المصور المحترف تحت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طولها 7 أمتار.. غوّاص يواجه أفعى أناكوندا وهكذا كان مصيره ! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المياه بارتولوميو بوفي وصديقه رحلة
اعتيادية، فما كان في انتظارهما لم يكن
في الحسبان !
واجه الاثنان في رحلتهما تحت الماء على
طول نهر فورموزا في البرازيل، أفعى
أناكون
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طولها 7 أمتار.. غوّاص يواجه أفعى أناكوندا وهكذا كان مصيره ! (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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