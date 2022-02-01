طولها 7 أمتار.. غوّاص يواجه أفعى أناكوندا وهكذا كان مصيره ! (فيديو)

2022/02/01 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن رحلة غوص المصور المحترف تحت

المياه بارتولوميو بوفي وصديقه رحلة

اعتيادية، فما كان في انتظارهما لم يكن

في الحسبان !

واجه الاثنان في رحلتهما تحت الماء على

طول نهر فورموزا في البرازيل، أفعى

أناكون

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