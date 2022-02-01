الاطار التنسيقي: اجتماع مرتقب للقوى السياسية في بغداد نهاية الأسبوع الجاري

2022/02/01 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي ،اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع للقوى السياسية الشيعية والسنية والكردية نهاية الأسبوع الجاري في بغداد.

وقال المصدر إن الاجتماع سيضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر او من ينوب عنه وهادي العامري وقادة من الإطار التنسيقي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وممثل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.

ولفت المصدر الى ان الاجتماع سيناقش الاستعدادات لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية دون أي ازمة سياسية تمهيداً لتكليف شخصية مناسبة لتشكيل الحكومة المقبلة خلال المدة التي حددها الدستور.

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