جدار صخري يسقط عمودياً حتى قاع البحر الأحمر في مصر.. ما سره؟

2022/02/01 | 15:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر رأس زعتر أحد مواقع الغوص المميزة في مصر، حيث يحتضن العديد من أنواع المرجان النادرة، من بينها المرجان الأسود..شاهد تجربة الغواص الكويتي، أسامة السلطان، لمزيد من التفاصيل!

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