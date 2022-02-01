الفتح: إرادة أمريكية وراء ترشيح زيباري بدعم سني

2022/02/01 | 15:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعتبر عضو تحالف الفتح، احمد عبد الحسين ، الثلاثاء، أن موضوع الاصرار على ترشيح شخصية متهمة بالفساد لمنصب رئيس الجمهورية هو محاولة أمريكية لكسر البيت الشيعي، وبدعم من أطراف سينة.وقال عبد الحسين لوكالة/المعلومة/، إن “هوشيار زيباري له تاريخ واضح قبل تنصيبه في مناصب حكومية فهو خريج معهد الدراسات الذي تديره كونداليزا رايز في […]

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