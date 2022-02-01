التعليم توجه بعدم السماح بإقامة أي فعاليات لا تتناسب مع الذوق العام وتحذر المخالفين

2022/02/01 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعدم السماح بإقامة اي فعاليات لا تتناسب مع الذوق العام او لا تحترم الحرم الجامعي.وحذرت الوزارة في وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، انه “سيتم محاسبة الطلبة او عمادة الكلية المخالفين للتعليمات”.

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