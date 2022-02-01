القبض على متهم بسرقة 35 مليون دينار غربي بغداد

2022/02/01 | 15:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، القبض على متهم بسرقة 35 مليون دينار، فضلا عن تنفيذ أوامر قبض قضائية بحق عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب، تمكنت من القاء القبض على متهم اقدم على سرقة …

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