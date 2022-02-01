2022/02/01 | 15:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. أمسية شعرية وحفل توقيع ديوان شعري لأحد اهم كبار شعراء المقاومة في بهدينان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2rYSoHZUiik
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. أمسية شعرية وحفل توقيع ديوان شعري لأحد اهم كبار شعراء المقاومة في بهدينان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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