العبيدي: مبادرة بارزاني الخاصة بلقاء “الحنانة” لها اكثر من معنى

2022/02/01 | 15:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب خالد العبيدي، اليوم الثلاثاء، ان العراقيين وقياداتهم هم من يبنون بلدهم ويدافعون عنه، وليس الاجندات الخارجية، مبينا أن مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن لقاء “الحنانة” لها اكثر من معنى.ونشر العبيدي تغريدة على حسابه في “تويتر”، وتابعتها وكالة “ايرث نيوز”، قال فيها “أن تأتي مبادرة لملمة البيت العراقي […]

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