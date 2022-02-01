تظاهرة حاشدة للخريجين وسط بعقوبة

2022/02/01 | 15:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..تظاهر العشرات من خريجي الجامعات في ديالى، الثلاثاء، امام مبنى تربية المحافظة.وقال مراسل /المعلومة/ إن العشرات من خريجي الجامعات خرجوا في تظاهرة امام تربية ديالى وسط بعقوبة رافعين لافتات تطالب بالتقاطع الوظيفي والحذف والاستحداث لتوفير درجات وظيفية للخريجيين.واضاف، أن التظاهرة هي رقم 16 خلال الاشهر الثلاثة الماضية وهي تعبر عن حقوق […]

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