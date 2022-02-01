الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء عن قصف المطار: جماعات اللادولة بدأت تعمل وفق منطق الارهاب

2022/02/01 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

وصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الجهات المسؤولة عن قصف مطار بغداد بأنها “بدأت تعمل وفق منطق الارهاب”.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء إن “الأسبوع الماضي شهد حدثاً مؤسفاً جداً، حيث قامت جماعة من قوى اللادولة بهجوم إرهابي وجبان على مطار بغداد الدولي”.

واضاف: “أصبحت هذه الجماعات تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها”.

واكد انه “يجب على القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها السياسية أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات”، مشيرا الى انه “لا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق”.

واشار الى انه “لقد تتبعت قواتنا الأمنية خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات، وأؤكد لشعبنا العظيم بأن جميع المتورطين سيتم اعتقالهم ومحاسبتهم دون استثناء، ولن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم”.

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