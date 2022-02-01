2022/02/01 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أدلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى، بتصريحات خلال عقد جلسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تناول فيها مستجدات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق.أبرز ما تحدّث به الكاظمي خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء 🔵 أبارك للقوات الأمنية البطلة التي بذلت جهوداً جبارة خلال الأسبوع الماضي، وحققت انتصارات ضد التنظيمات الإرهابية.🔵 أجرينا عملية …

ظهرت المقالة خلال جلسة مجلس الوزراء..



الكاظمي يدلي بتصريحات عن مستجدات الاوضاع أولاً على النور نيوز.

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