2022/02/01 | 15:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LozkDVNQJZ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).