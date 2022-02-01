2022/02/01 | 15:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح للنواب: رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا وحاميا للدستور

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