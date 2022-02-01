رئيس الجمهورية: يجب إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة

2022/02/01 | 16:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امامنا مسؤولية تاريخية والدور المُنتظر للبرلمان الجديد أن يكون حرا وممثلا حقيقيا للشعب.

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