سلطة الطيران المدني تشدد الاجراءات الاحترازية ضد كورونا

2022/02/01 | 16:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشترطت سلطة الطيران المدني، اليوم الثلاثاء، على جميع شركات النقل الجوي العاملة في العراق ان تطالب المسافرين بإبراز كارت لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.واكدت سلطة الطيران في كتاب اطلعت عليه وكالة “ايرث نيوز”، انه “استناداً إلى قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يجب طلب كارت اللقاح من عمر 12 سنة فما فوق، […]

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