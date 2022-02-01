نيويورك تايمز : تنامي علاقات الشرق الأوسط مع الصين يعكس تراجع الثقة بواشنطن

2022/02/01 | 16:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، ان دول الشرق الاوسط الغنية بالنفط تعمل على توسيع علاقاتها مع الصين من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتعاون في مجال التكنولوجيا والأمن، مما يعكس تراجع الثقة في واشنطن بعد انسحابها المخزي من افغانستان والعراق.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “خلال شهر كانون […]

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