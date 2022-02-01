الحزام والطريق من ماو إلى الفاو - حسن الشرع

2022/02/01 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_الشرع في هذا المقال احاول مشاركة الأصدقاء لفهمي حول ما جرى الحديث عنها كثيرا في الصحف والمجلات فضلا عن امتداداتها وتفاعلاتها في وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع ما عرف بمشروع ميناء الفاو الكبير والاتفاقية الصينية بشأن الميناء والحزام محاولات الاستفادة من معلوماتي التي تمتد إلى 20 سنة كاكاديمي مهتم بعلوم البحار ومن اهتماماتي العلمية الأخرى في جوانب عديدة ليس من بينها السياسة!• لا أريد أن أخفي امتعا ......





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