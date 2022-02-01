2022/02/01 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم يوميات ومواقفعن مليونية "مقتدى" التي أطلقها من وكر مدينة "قم" الإيرانيةكتب القاص الجميل سمير غالي ابن الناصرية البطلة(سيّدي ..



ستكون مليونيّتكَ مباركة مثلك .



ستسير مدلّلةً نحو الخضراء ، وعلى الجسور المدججة بالأسلاك الشائكة والسلاح ، ستستقبلها قوات مكافحة الشغب بالصلاة على محمد وآل محمد .



لن يتجرأ أحد على اطلاق الرصاص نحو حشودك .الدخانيّات ستغيّر طباعها .



ستكون مباخر فاخرة مكتفي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 31 - سلام إبراهيم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 31 - سلام إبراهيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).