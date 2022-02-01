البرازيل.. مقتل 24 بعد أمطار غزيرة في ساو باولو بينهم 8 أطفال

2022/02/01 | 16:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية ساو باولو بالبرازيل من 21 إلى 24، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الدفاع المدني بولاية ساو باولو بعد ظهر يوم الاثنين.

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