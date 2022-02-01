صالح يعلن ترشيحه لرئاسة الجمهورية

2022/02/01 | 16:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.وقال صالح في كلمة متلفزة “اُرشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ان نلته بقرار وطني مستقل، مُدركا انه شرفٌ عظيم ومسؤوليةٌ كبيرة”، لافتا الى أن “رئيس الجمهورية يجب ان يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وان يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً […]

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