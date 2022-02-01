2022/02/01 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطورة تتزايد..ارتفاع مخيف بالوفيات والإصابات بالجائحة في العراق - عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطورة تتزايد.. ارتفاع مخيف بالوفيات والإصابات بالجائحة في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطورة تتزايد.. ارتفاع مخيف بالوفيات والإصابات بالجائحة في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).