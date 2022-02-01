الاطار يتوقع اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء في الجلسة المقبلة للبرلمان

2022/02/01 | 16:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

نفى القيادي في الإطار التنسيقي كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، طرح مقترح من الوفد الذي زار زعيم التيار الصدري مقتدى، بتولي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، متوقعا اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء في الجلسة المقبلة للبرلمان.

وقال عليوي لـ (بغداد اليوم)، ان "الفريق السياسي الذي زار الصدر يوم أمس بمبادرة من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لم يطرح للصدر اقتراحا بأن يتولى المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، مبينا ان "جل الحديث دار حول التوافق (الشيعي الشيعي)".

وتوقع "اختيار رئيسي الجمهورية والوزراء في الجلسة المقبلة من مجلس النواب".

وبين، ان "الذهاب لطرف من الاطار دون طرف اخر لن يكون وهذا الموقف اصبح واضحا للفرقاء في البيت الشيعي والسني والكردي".

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