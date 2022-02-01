العراق يسجل 16 وفاة ومايقارب 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2022/02/01 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق، مشيرة الى تسجيل 16 وفاة ومايقارب 8 آلاف إصابة جديدة.

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