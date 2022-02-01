عاجل.. صالح: أتطلع إلى تولي مسؤولية رئاسة الجمهورية مجدداً

2022/02/01 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، انه يتطلع إلى تولي مسؤولية رئاسة الجمهورية مجدداً.وقال صالح في كلمة بثها قبل قليل، تابعها “النور نيوز”، ان “رئيس الجمهورية يجب ان يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور”.وأضاف، “لم أسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية”.

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صالح: أتطلع إلى تولي مسؤولية رئاسة الجمهورية مجدداً أولاً على النور نيوز.

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