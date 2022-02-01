عاجل.. رئيس الجمهورية يدعو إلى تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة

2022/02/01 | 16:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة.وذكر رئيس، الجمهورية في كلمة بثها قبل قليل، تابعا “النور نيوز”، “أمامنا مسؤولية تاريخية والدور المُنتظر للبرلمان الجديد أن يكون حرا وممثلا حقيقيا للشعب”.وأكد صالح، ان “ظروف البلد تفرض عملاً استثنائياً”.

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رئيس الجمهورية يدعو إلى تعديلات دستورية في المرحلة المقبلة أولاً على النور نيوز.

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