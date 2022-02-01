2022/02/01 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، عن تصويت اللجنة العليا على تعديل الضوابط الخاصة بتمويل المشاريع الكبيرة.وقالت الأمانة في بيان:" ان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي ترأس، الاجتماع الخاص ببحث جدول أعمال اللجنة العليا لإقراض المشاريع الكبيرة، بحسب مبادرة البنك المركزي العراقي".وأضافت:" ان اللجنة صوتت على عدد من التعديلات للضوابط الخاصة بتمويل المشاريع الكبيرة، ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي؛ من أجل دعم المشاريع الاستثمارية في البلاد لمختلف القطاعات".وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء على "ضرورة العناية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضاً، لتماسها المباشر مع حياة المواطنين، والتي تسهم بدعم المنتج المحلي وتشغيل الأيادي العاملة".وشدد على "أهمية تشكيل فرق داخل المصارف المُقرضة لمناقشة دراسات الجدوى المُقدمة من الشركات الاستثمارية، ومنح المشاريع الحيوية والمهمة، الأولوية القصوى في عملية الإقراض، وتقديم جميع التسهيلات لإنجاحها"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعلن عن تصويت اللجنة العليا على تعديل الضوابط الخاصة بتمويل المشاريع الكبيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تعلن عن تصويت اللجنة العليا على تعديل الضوابط الخاصة بتمويل المشاريع الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).