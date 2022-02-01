الاعرجي: احتضان العراق للحوارات دليل على الدور الإيجابي والبنّاء للدبلوماسية العراقية

2022/02/01 | 16:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، ان الحوارات بين إيران ودول المنطقة تجري بشكل جيد، مشيرا الى ان حتضان العراق لهذه الحوارات دليل على الدور الإيجابي والبنّاء للدبلوماسية العراقية.وذكرت المستشارية في بيان:" ان الأعرجي التقى سفراء دول السويد والنرويج والدنمارك، جوناس لوڤين، وايريك هوسيم، وستيج بايرز، إضافة إلى الملحق العسكري كريستيان فريز، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين العراق ودول السويد والنرويج والدنمارك، وبحث التعاون مع حلف الناتو في مجال تدريب القوات العراقية".وأشار الأعرجي، إلى أن القرار العراقي يقضي بالاستفادة القصوى واستمرار التعاون البنّاء مع حلف الناتو.كما تطرق الأعرجي، إلى الخطر الذي يمثله الإرهابيون الموجودون حاليا في سجون قوات سوريا الديمقراطية،مبينا أن هناك أكثر من عشرة آلاف إرهابي داعشي، وأن تلك القوات غير مؤهلة للتعامل مع هذا الملف.من جانب آخر، أوضح الأعرجي أن الحوارات بين إيران ودول المنطقة تجري بشكل جيد، وأن احتضان العراق لهذه الحوارات دليل على الدور الإيجابي والبنّاء للدبلوماسية العراقية ./انتهى7

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