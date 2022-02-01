العراق.. تراجع اعداد الاصابات بكورونا

2022/02/01 | 16:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أنها “سجلت 7901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 6550 شخصا للشفاء”.وأضاف البيان، أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 16 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح […]

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تراجع اعداد الاصابات بكورونا أولاً على ايرث نيوز.

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