2022/02/01 | 16:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..انطلق الشوط الثاني من مباراة العراق ولبنان ضمن تصفيات كأس العالم.وانتهى شوط المباراة الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، حيث نجح حسين في وضع الكرة بالشباك بعدما تسلم تمريرة رائعة من حسن عبد الكريم ليسدد الكرة بقوة ويسكنها في شباك لبنان عند الدقيقة 39 من عمر اللقاء.وعدل المنتخب اللبناني بعدها النتيجة عن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الشوط الثاني من مباراة العراق ولبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الشوط الثاني من مباراة العراق ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).