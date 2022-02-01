التعليم: 89 جامعة وكلية عراقية في التصنيف العالمي

2022/02/01 | 16:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت نتائج تصنيف الويب ماتريكس

العالمي، حضور وتنافس تسع وثمانين

جامعة وكلية عراقية حكومية وأهلية ضمن

نسخة النصف الأول من العام 2022.

وذكرت وزارة التعليم في بيان، أن "موقع

تصنيف الويب ماتريكس، أظهر نت

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