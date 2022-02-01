اليابان تعطل قطار السعودية في تصفيات المونديال

2022/02/01 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق المنتخب الياباني فوزاً ثميناً على مضيفه المنتخب السعودي، وألحق به أول خسارة في التصفيات النهائية للمونديال، بعد تغلبه بهدفين نظيفين، على ملعب سايتاما ،اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة بالمجموعة الثانية.

وقلّص الساموراي بهذا الفوز الفارق مع السعودية، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، خلف الأخضر المتصدر (19).

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