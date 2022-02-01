الصحة: زيادة الاجراءات الوقائية تقلل من احتمالية تعرضنا لموجة خامسة

2022/02/01 | 16:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضحت عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، اليوم الثلاثاء، ان زيادة اعداد الاصابات يعتمد على مستوى التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، فيما اشارت الى ان ارتداء الكمامة لاتقل اهمية عن اخذ اللقاح.وقالت فلاح في حديث خاص لوكالة ايرث نيوز: إنه “وصلنا لذروة الموجة الرابعة، وممكن الايام القادمة نشهد زيادة باعداد […]

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