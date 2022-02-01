2022/02/01 | 16:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عارف الحمامي، الثلاثاء، أن مؤامرة استهداف المطار من قبل بعض الشخصيات التي تدعهما أمريكا لا تنطلي على الشعب.وقال الحمامي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مؤامرة استهداف مطار بغداد هي امتداد لمسرحية استهداف منزل الكاظمي التي ساعدهم على كسب أهداف خاصة لهم “مشيراً إلى أن “الشعب لا تنطلي عليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مؤامرة استهداف المطار امتداد لمسرحية قصف منزل الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مؤامرة استهداف المطار امتداد لمسرحية قصف منزل الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).