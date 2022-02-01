بعد ان تسبب بوقوع ضحايا.. الشرطة تسيطر على نزاع “قلعة صالح” وتعتقل عددا من مثيريه

2022/02/01 | 16:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على نزاع عشائري تسبب بمقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين .وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “اجهزتها الأمنية بكافة صنوفها القتالية والاجرائية وتحت إشراف مباشر وتواجد ميداني منذ ليلة البارحة للسيد قائد شرطة المحافظة اللواء المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي) ، […]

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الشرطة تسيطر على نزاع “قلعة صالح” وتعتقل عددا من مثيريه أولاً على ايرث نيوز.

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