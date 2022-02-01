العراق بين الانفلات السياسي والاعلامي

2022/02/01 | 16:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سامي جواد كاظم || من يتابع الوضع العراقي فلا يلومن الا نفسه بما يصاب به من صداع نفسي وعدم الثقة بالمستقبل وتصديق كل تصرف سيء يصدر من رجالات القرار وحتى لا نستغرب من اي حدث غريب .ولكثرة الدونيات اصبحت الاكاذيب مصداق بل اختلطت بالحقيقة وافسدتها وبالنتيجة حتى وان طفحت الاكاذيب على الوضع […]

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