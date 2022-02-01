السعودية تخسر بمواجهة

2022/02/01 | 16:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرّط المنتخب السعودي بحسم تأهله مبكراً إلى مونديال قطر 2022 بخسارته صفر-2، الثلاثاء، أمام مضيفه منتخب اليابان، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

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