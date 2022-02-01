2022/02/01 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء ارتفاعا بعدد اصابات كورونا بلغ 7901 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالرغم من ارتفاع الاصابات مقارنة باليوم الماضي، الا ان معدل الاصابة انخفض.حيث سجل العراق هذه الاصابات باجراء اكثر من 30 الف و600 فحص، مايعني ان معدل الاصابة بلغ 25%.وبالعودة ليوم امس فقد سجل العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم ارتفاع الاصابات.. معدل عدوى كورونا ينخفض في العراق) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم ارتفاع الاصابات.. معدل عدوى كورونا ينخفض في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).