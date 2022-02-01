الصحة العراقية تنشر موقفاً وبائياً ثقيلاً لإصابات كورونا اليومية

2022/02/01 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقاه "ناس"، (1 شباط 2022)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 7901 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 6550 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 16 مصابا خلال المدة المذكورة".

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