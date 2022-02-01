2022/02/01 | 16:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9-GbO3gb7QM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ميحبونا ليش ؟ .. احنا شمسوين ما يردونا رغم فد طيبين نستاهل نعيش .. قصيدة شعر لـ عادل السعيدي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ميحبونا ليش ؟ .. احنا شمسوين ما يردونا رغم فد طيبين نستاهل نعيش .. قصيدة شعر لـ عادل السعيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).