كيف تحولت قطر من دولة منبوذة إقليميًا إلى حليف رئيسي لبايدن؟

2022/02/01 | 16:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطر في طريقها لأن تصبح حليفًا رئيسيًا من خارج الناتو للولايات المتحدة، في إشارة إلى ارتباطها المتزايد بجدول أعمال واشنطن العالمي.

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