أول تحذير من الصحة بعد ارتفاع الإصابات: ضعف الإقبال على اللقاح يفاقم الأمر

2022/02/01 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصحذرت عضو الفريق الإعلامي الطبي لوزارة الصحة العراقية ربي فلاح، اليوم الثلاثاء، من خطورة تراجع معدلات التلقيح ضد كورونا في العراق إلى النصف.وقالت فلاح، لـ(بغداد اليوم)، ان "معدل الإصابات بكورونا ارتفع بشكل كبير في العراق خلال الأيام الأخير، كما ان معدل اللقاحات اليومية في الفترة السابقة كان يصل إلى 100 ألف لقاح، لكن تراجعت إلى النصف خلال الفترة الحالية".وبينت ان "قلة الإقبال على اللقاح وضعف الاجراءات الوقائية أدت إلى ارتفاع الإصابات وارتفاع نسبة خطورتها، ولهذا الإصابات سترتفع أكثر في بقاء الوضع الحالي".

وأضافت: "لهذا يجب الاقبال الكبير على اخذ اللقاح للسيطرة على الموجه الوبائية، التي يتعرض لها العراق حالياً".

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