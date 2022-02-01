جعاز: جاهزون لمباراة لبنان

2022/02/01 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / أوضحَ لاعبُ المنتخب الوطنيّ، مهند جعاز، في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ اليوم في ملعبِ صيدا البلدي بعد نهايةِ آخر تدريباتِ منتخبنا الوطني قبل مواجهةِ لبنان غداً الثلاثاء في الساعةِ الثالثة ظهراً بتوقيت بـغــــداد: إنه جاهزٌ للمباراةِ بالرغم من انه لم يخض العديدَ من المباريات مع المنتخب الوطني والتي قد تصل الى مباراتين فقط، بالإضافةِ الى انه خاضَ آخر مباراةٍ مع ناديه هامربي في الدوري السويدي منذ بداية كانون الأول، لكنه يرى في نفسه الجاهزيةَ للمشاركة في أي مباراة، ويبقى الأمرُ راجعاً لاختيارات الجهاز الفني.وعن مباراةِ لبنان، أكدَ جعاز: أنها مباراةٌ مهمةٌ جداً بالنسبة لنا، ونسعى جميعنا الى أن نحقق الفوزَ فيها كون نقاط المباراة ستضعنا في منعطفٍ جديدٍ للحفاظِ على أمل الحصول على تذكرةِ الملحق./انتهى

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