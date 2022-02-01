اجتماع دوري جديد للاطار التنسيقي مساء اليوم

2022/02/01 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعقد قوى الاطار التنسيقي ، اجتماعها الدوري الجديد مساء اليوم الاثنين ، في مكتب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، لمناقشة الازمة السياسية ومباحثات تشكيل الحكومة المقبلة ./انتهى5

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